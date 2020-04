Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

¿Y espiritualmente? Segundo día de ansiedad… segundo día de riñas. Pero acabo de hacer un brownie…

¿Te has duchado? Sí, antes de hacer el brownie

¿Has salido de casa? No.

Pelis o series que has visto: He seguido con Heridas Abiertas, nos quedan 2 capítulos solo, Muy recomendable, muy True Detective

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: Michael Jackson y una playlist remember del Razzmatazz en Spotify.

Comida casera… Salmón con colirroz // brownie de plátano y chocolate

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: El Gobierno inyecta 15 millones a las televisiones

Me ha cabreado: La noticia de arriba.

Me ha alegrado: Que nadie de mi entorno está enfermo.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Pelearme con Joe en la oficina sobre posibles clientes :))))

Foto o vídeo del día 18: Necesito esto ya….