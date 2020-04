Conocidxs con coronavirus: 7

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

¿Y espiritualmente? A veces bien, a veces mal.

¿Te has duchado? Yes.

¿Has salido de casa? Si. He ido al estanco, había una cola bastante larga y he tenido que esperar en la calle. Estábamos todos separados por 1 metro y medio (creo) y sin hablar.

Pelis o series que has visto: He recuperado Vikingos que iba por la segunda temporada. Está guay.

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: Aparte de los podcasts de #MésRadio por la mañana, ahora mismo estoy escuchando Jonah Smith – Industry Rule. A mí me relaja mucho.

Comida casera… Paella de la iaia. Hemos hecho un intercambio a lo espías. Mi iaia me ha dejado el plato en una mesa que tiene fuera de su casa, y después he ido yo a recogerlo. Siempre manteniendo las distancias de seguridad.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: El preu del petroli es dispara un 30% per la possibilitat d’un pacte de l’Aràbia Saudita amb Rússia per rebaixar la producció.

Me ha cabreado: Hoy era el cumpleaños de mi abuelo y aquí en mi pueblo le ha pegado al Ayuntamiento de ir a felicitar a los yayos con la ambulancia (y sus respectivas sirenas encendidas) y el personal de protección civil y la policía. Efectivamente, han venido a felicitar a mi abuelo. Me da rabia, no entiendo por qué hacen esto si se pueden contaminar con el bicho fácilmente… enfin…

Me ha alegrado: Reunión de Skype con colegas de mi cole antiguo.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? BCN Més, rehabilitación (aún tengo la mano mal) e ir a cenar a algún sitio por la noche.

Foto o vídeo del día 19: Where I’d love to be right now