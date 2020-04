Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

¿Y espiritualmente? Estoy por tomarme el vermut con unos churrasquitos de mi cerebro, de lo frito que lo tengo.

¿Te has duchado? Sí.

¿Has salido de casa? No.

Pelis o series que has visto: Más de Tiger King y Devs, ambas muy bien.

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: Ahora estoy escuchando Pet Shop Boys, que un hijo de satanás que vive a dos manzanas de mi está rebentando por unos altavoces que tienen que estar oyendo hasta el Tibidabo…

Comida casera… Garbanzos estofados con verduras para comer, y de cena ensalada verde y unos braised Taiwanese Pork Knuckles.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Zoom faces a privacy and security backlash as it surges in popularity.

Me ha cabreado: Que veo a bastante reincidente que no hace la encuesta cada día. O TODOS O NADIE, PEÑA. Y el vídeo que adjunto al final.

Me ha alegrado: Que a Aleix le haya gustado Elephant Gym.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? ¿Qué es eso de la libertad…? La vida ha sido siempre: cama-yoga-ducha-estudio-cocina-estudio-plasplasplas-salón-ñamñamñam-sofa-cama, no? NO?!

Foto o vídeo del día 19: Hoy el tema de los bancos ha sido relevante en este pequeño equipo editorial, así que doble relevancia.