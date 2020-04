Conocidxs con coronavirus: 4

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

¿Y espiritualmente? Esta mañana muy zen. Estoy desayunando al sol después de tantos días de lluvia y se esta genial.

¿Te has duchado? Ups…

¿Has salido de casa? A pasear a la perra, claro. Me hace mucha ilusión cuando nos encontramos con sus perriamigos y se ponen a saltar y a jugar. Están todos medio locos de estar tanto dentro de casa, pobres :(

Pelis o series que has visto: Pues nos hemos pimplado The Mandalorian ya. Cada capítulo me ha ido gustando más la propuesta.

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: Dua -mudefakin- Lipa. El disco nuevo, en repeat, todo el rato. Nada me falta.

Comida casera… Nada, poca cosa. Macroensaladas para ir liquidando lo que había en la nevera. Toca compra hoy o mañana creo…

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Se ha muerto Victor Nubla. Que al igual ni lo conocéis, pero era alguien muy guay.

Me ha cabreado: Mis traspiés con el wordpress. Estoy aprendiendo a montar una web desde cero y esta siendo mortaaaaaal.

Me ha alegrado: Ver el esfuerzo de mi entorno vinculado a proyectos culturales. Hang in there, baby.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Buf, ya es viernes tio. Me ha pasado la semana volando. Imagino que currar por la mañana y dedicar la tarde a leer.

Foto o vídeo del día 19: El header de la web de la librería. I did that!