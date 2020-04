Conocidxs con coronavirus: 1

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

¿Y espiritualmente? Mal. Esto del confinamiento no puede acabar muy bien.

¿Te has duchado? Siii

¿Has salido de casa? Nope, solo al patio a hacer un poco de ejercicio. Que por cierto, están floreciendo el naranjero y el mandarinero que tengo (bueno, que tiene mi padre). 🌸

Pelis o series que has visto: Sigo con Unbelievable y por la noche vi por 283048 vez Coco. Y lloré. Por 2048323 vez. Me acuerdo que la última vez la vi en italiano (super graciosas las canciones) y la niña de la familia preguntándome cosas que no entendía de la peli y yo así:

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: Hoy me ha llegado esto. Son tres hermanas dutch cantando Bohemian Rhapsody. Y después me ha salido esto y ha sido inevitable que me viniera esto otro a la mente.

Comida casera… He comido pasta napolitana con un poco de picante (lo que sería arrabiata). Y por la tarde he hecho natillas realfooder. Aquí la receta.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Estoy metida en miles de grupos de Telegram para estar bien informada sobre el COVID (no sé hasta que punto es bueno). Si entráis en esta página podéis saber cuántos tests se han hecho en vuestra ciudad y el número de positivos que hay.

Me ha cabreado: Nada.

Me ha alegrado: Mis traducciones literales del catalán al español. Estaba hablando por el grupo de mis amigas del Erasmus y solté un “Te pareces a la Madre de Dios” y se rieron mazo. Y bueno, allí ya supe que lo había dicho mal. Y es Virgen María lo correcto jejjeej. Conclusión que sacaron ellas: las necesito para que me continúen enseñando a hablar español. Durante mis seis meses conviviendo con ellas me enseñaron a decir bien “ahora voy” (entre otras cosas).

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Lo mismo de siempre e ir a cenar al Cheng Ji. Vale, siempre digo este pero es que es barato, está bueno y a 3 segundos de mi casa. ¡Quiero aprender a hacer fideos fritos hechos a manooooooooo!

Foto o vídeo del día 19: 2 semanas antes de que empezara el confinamiento, fuimos al Cheng Ji y había este cartel colgado. Nosotros nos reímos en plan ayyyy el coronavirus noseque, están cerrados por reformas, ya… reformas…. Y mira, como estamos ahora todos… En fin.