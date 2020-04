Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

¿Y espiritualmente? Fatal

¿Te has duchado? No. ¿Y qué?

¿Has salido de casa? Hemos dado una vuelta.

Pelis o series que has visto: Better Call Saul. La 4a temporada se está haciendo un poco pesada la verdad. Cuando el comportamiento de las personas no evoluciona nada, cero, es cansino.

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: Nada de nada.

Comida casera… Un muesli con yogur plátano y frutas del bosque del bosque que tenía congeladas. Lena hizo unos espaguetis muy buenos con un poco de todo.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: You can smoke mint, sage, and 5 more common plants. You’re welcome.

Me ha cabreado: Narrow-mindedness.

Me ha alegrado: Equipo.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Pirarme de Barcelona por la tarde para estar donde estoy. Emocionarme con la previsión de un fin de semana sin tanto frío y tanta lluvia.