Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

¿Y espiritualmente? Poking the state of limbo.

¿Te has duchado? No.

¿Has salido de casa? Un paseo por la montaña para calentar los pies congelados. Vimos a unos niños jugando en el bosque, sus gritos de alegría muy parecidos al canto de los pájaros.

Pelis o series que has visto: OMG, OMG!!!

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: Me encanta la idea de Tom Rosenthal de grabar a personas que están pensando en algo o alguién que están echándo de menos. Really rather beautiful.

Comida casera… ¡Mataría para comerme un buen tomate! Espaguetis con salsa de tomate (tomate de bote) picante. Arrabiata, como el día.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: It’s good to laugh about it all for a moment. John Oliver hasn’t lost his sense of humour. Bless him!

Me ha cabreado: Uh-oh. Mejor no empezar.

Me ha alegrado: Están creciendo los rábanos. Y ha salido el sol un ratito. Y la coron-a-genda está llena de eventos guays (gracias, Niki).

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? ¿Un jueves? Nada especial. Curro, tocar el piano, tomar cervezas por el barrio…

Foto o vídeo del día 19: Ha salido el sol…