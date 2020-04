Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

¿Y espiritualmente? Triste

¿Te has duchado? Sí

¿Has salido de casa? No

Pelis o series que has visto: He visto HER (leí la encuesta de Niki y me inspiré, porque había visto que estaba en AmazonPrime). Probablemente no ayudó con mi estado de ánimo. Pero la peli mola.

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: Hoy he escuchado el Vlog de Iñaki Gabilondo. Va sobre la gente mayor de este país y lo que han pasado. Y lo que les toca ahora. Buff.

Comida casera… He tirado de sobras: pita, melitsanosalata, hummus, curry, arroz

Noticias que no deberían pasar desapercibidas:👉 Esta 👈 Es lo que yo quiero hacer pero al revés. Este chico estaba perdido en la montaña y volvió a una pandemia. Yo cuando salga de la pandemia quiero ir a perderme a la montaña. Sin ningún tipo de aparato electrónico en mi poder. Cero. Null.

Me ha cabreado: Nada, pero muchas cosas me han puesto triste.

Me ha alegrado: Hablar con gente.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Estaría acabando de preparar el finde de semana: habrían llegado 5 personas para celebrar un cumple. Y ya se había develado la sorpresa a la agraciada, que cumple años mañana.