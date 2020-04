Conocidxs con coronavirus: 1

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

¿Y espiritualmente? ansiosísima

¿Te has duchado? No y no va a pasar al parecer hehehe

¿Has salido de casa? He ido con 🐶 a la frutería (2 en 1) y ha sido gracioso porque la cola del Mercadona que está a 10m llegaba hasta ahí. He cogido todo lo que necesitaba y diría que la cola no se ha movido.

Pelis o series que has visto: PUES VI HER Y ME ENCANTÓ. Qué maravilla de peli. Si la has visto o la vas a ver me hablas y la comentamos, ¿vale?

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: Moltes coses. Me he despertado con una entrevista de RPS a Maria Escarmiento que sacó tema ayer (el que recomendé). También me ha parecido hoy el día para, por fin, escucharme entero el álbum COLORES de JBalvin. Y he tenido un momento random en el que me ha apetecido escuchar este cantante puertorriqueño que conozco de las fiestas familiares.

Comida casera… Hoy le he pasado a Gemma foto de un plato de comida que he visto en los stories de alguien con la finalidad de reírnos por las cantidades ridículas que comía esa persona y lo gordas que somos en comparación. Pero resulta que se me ha antojado y me he preparado lo mismo. Aunque me he comido 3 veces lo que esa persona, claro. También he hecho pancakes que llevo con antojo desde hace mil. Dentro receta: leche de avena casera (1taza de avena + 3 tazas de agua + poquito de sirope de agave, poquito de canela), poquito de azúcar, harina al ojo hasta que tenga consistencia de masa de pancake + levadura si tienes y listo. Ah, bueno, yo lo he acompañado con fresas, plátanos y sirope de agave 🤤.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Que tengo un examen mañana. No debería pasar desapercibido por mí. ¡Acuérdate Nicoll!

Me ha cabreado: Me he pagado la suscripción de FilmIn por el capricho de ver Her y luego me he dado cuenta que estaba disponible en otra de las plataformas que estoy pagando. Así que la respuesta sería: yo.

Me ha alegrado: Que mi tía de 40 y algo se haya hecho tik tok. Lo hace fatal, además. Lo siento, tía, pero sabes que es así.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Hoyyyyyy, es que ya no lo sé, todo depende de lo que hubiese hecho los otros días no estando confinada.

Foto o vídeo del día 19: lo aesthetic que estaba mi cocina mientras preparaba los pancakes.