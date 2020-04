Conocidxs con coronavirus: 6

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

¿Y espiritualmente? Ni tan mal.

¿Te has duchado? Yes!!

¿Has salido de casa? Nope

Pelis o series que has visto: Cold War! No la había visto!

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: No Name & Jungle (recomiendo videoclip) :)

Comida casera… Galletas

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Me quedé muy loca al ver estas imágenes.

Me ha cabreado: La noticia anterior sin duda, da ganas de llorar.

Me ha alegrado: ¡¡¡He hecho galletas!!! Yija

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? No hubiera hecho galletas fijo, así que confinamiento 1- vida “normal” 0

Foto o vídeo del día 19: Galletas hechas por y para el monstruo de las galletas a.k.a yo