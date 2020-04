Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

¿Y espiritualmente? Hoy ha bajado la ansiedad. Pero esta semana está siendo la más dura. El deporte de hoy me ha ayudado

¿Te has duchado? Mi rutina de la noche es ducha, encuesta, cenar

¿Has salido de casa? No

Pelis o series que has visto: Hoy, no hemos encendido la TV. el Whatsapp quemaba :)

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: Daft Punk, The Weekend, Elton John….

Comida casera… El tupper de Pollo tika masala con colirroz del otro dia y ahora estamos haciendo patata con judías y hamburguesa de espinacas

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: La diferencia entre Canadá y Spain.

Me ha cabreado: La noticia de arriba

Me ha alegrado: Por fin algo de deporte….

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Leer la revista de Abril que no ha salido… :(

Foto o vídeo del día 19: