Conocidxs con coronavirus: 7

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

¿Y espiritualmente? Bien. A ratos mejor.

¿Te has duchado? Lo intento cada día.

¿Has salido de casa? Hoy he ido a hacer la compra de mi abuela, ya que mi tío (que es quien va a hacerla) estaba liado amontonando hierros.)

Pelis o series que has visto: The Sinner. Está en Netflix

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: Hoy en mi sección favorita os recomiendo el Infestissumam de Ghost. Era una de mis bandas favoritas pero álbum a álbum se han ido alejando de lo original y se han vendido un poco también. Aún así, valen mucho la pena: Opus Eponymous, Infestissumam y Meliora.

Comida casera… Hoy me animado con algunos calçots que quedaban por ahí y he hecho una versión catalana de pakoras. Realmente resultonas.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Pues hoy no he estado por el teléfono y no tengo tele, así que podrían haber llegado los aliens y yo aquí tomándome una birra.

Me ha cabreado: Nada.

Me ha alegrado: Esta tarde mi tío ha montado un circuito bastante tocho por todo el patio y el huerto y nos hemos echado buenos ratos de carreras con las bicis.

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx? Ahora mismo viernes me gustaría estar cenando por ahí y dar una vuelta por la Barcelona nocturna.

Foto o vídeo del día 20: He aquí la versión catalana de las pakoras