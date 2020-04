Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

¿Y espiritualmente? Incierto pero aspiracional.

¿Te has duchado? Sí. He notado que empiezo a tener greñazas y barba demasiado larga.

¿Has salido de casa? Sí, 5 minutos al Bonpreu, donde por primera vez he visionado un Covincidente.

Pelis o series que has visto: Hemos terminado Tiger King… muy recomendable a bastantes niveles. Pero si se me permite el comentario repelente, echo de menos más comentario y crítica sobre el abuso animal. “Está ahí”, pero se habla poco de ello y de sus consecuencias.

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: Muy gracioso a la par que extrañamente interesante el podcast de Dax Shepard conversando con dos majetes de Hollywood (Kumail Nanjiani y Rob McElhenney) sobre la obsesión de algunos hombres con el cuerpo masculino.

Comida casera… Hoy todo recalentado de ayer.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Why Amazon got out of the apple app store tax, and why other developers won’t. 👉aquí

Me ha cabreado: El covincidente del súper: una cajera ha increpado (educadamente) a dos chicas muy jóvenes por ir a comprar en pareja, y se han puesto chulas y faltonas con ella, hasta el punto de casi hacerle perder los nervios. No he querido participar por no escalar la situación, pero la ignorancia y chulería de esas niñatas me ha sublevado mucho. Al ir a pagar le he comentado a la cajera que me sabía mal, que tenía razón y que la mayoría valoramos su trabajo. No sé si le ha importado mucho mi intento de empatía.

Me ha alegrado: Que mi hermana ha hecho las paces con su mejor amiga en Londres (se habían peleado por discrepancias sobre cómo llevaban la cuarentena). Mi hermana vive sola y no me gusta que lo pase mal justo ahora.

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx? Hoy lo he visto muy claro. Estaría planeando viajecitos ahora que vuelve el buen tiempo. Me temo que este año los viajecitos se han acabado…

Foto o vídeo del día 20: He investigado (con intención de dibujar) decenas de especies de babosa de mar.