Conocidxs con coronavirus: 1

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

¿Y espiritualmente? Mal

¿Te has duchado? Siiiiii.

¿Has salido de casa? Nope, pero mi hermano sí y nos mantiene documentados por el grupo de Whatsapp. Había mazo cola (a 1m de distancia) fuera del Mercadona que ha ido. La recomendación que le ha dado mi padre es ir a las 9 a esperar que abran las puertas, como hace él.

Pelis o series que has visto: Pues he empezado la 4T de La Casa de Papel. De momento voy por el segundo episodio y muuuuuuy lento todo, aburrido. ¿Va a pasar algo o no?

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: He empezado a escuchar podcasts de Nadie Sabe Nada de la SER

Comida casera… He intentado cocinar unos fideos fritos hechos a mano con verduras y carne del Cheng Ji. (Obviamente lo de fritos a mano ni de coña, eran unos fideos Udon del super). He cortado a juliana: cebollino 🌱, zanahoria 🥕, pimientos de 3 colores, col, cebolla y carne de cerdo. Primero he puesto la carne en una sartén con aceite, después las verduras y cuando esté haciendo chupchup, he añadido un poco de agua. Después he añadido la salsa Teriyaki (comprada, y es lo que le ha quitado el buen sabor al plato), y después los fideos. Remenes, remenes, i ja ho tens. Lo que he dicho, te comes un plato pero no repites. La salsa industrial 400% le ha quitado el sabor.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Que en Ecuador están dejando los cuerpos de los muertos en la calle porqué no dan abasto las funerarias.

Me ha cabreado: Nada. Es que me cabrea siempre lo mismo, que te pidan cosas de un día para otro.

Me ha alegrado: Poder respirar. Últimamente me están saliendo en Twitter muchas historias de gente que pierde a sus familiares y no se pueden despedir ni nada. Y me da mucha pena y rabia a la vez. Tengo la gran suerte de que los míos están todos bien.

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx? Creo que me hubiera ido a mi pueblo, ya que es Semana Santa y tengo que hacerle la mona a mi ahijado Ferran (proud padrina).

Foto o vídeo del día 20: No sé si se puede apreciar pero hoy hacía un día súper bonito. Y se veía la luna.