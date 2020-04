Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

¿Y espiritualmente? Raro. Anoche tuve pesadillas y me desperté con mis propios gritos. Dos veces. Así que cansada y rara.

¿Te has duchado? Sí.

¿Has salido de casa? No.

Pelis o series que has visto: El último Tiny Desk de Tank. Aún quiero su pelo. Y la entrevista de Trevor Noah a Bill Gates.

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: He escuchado muchos Tiny Desk Concerts. Porque siempre molan.

Comida casera… Cuando tenía el caldo de verdura caliente, la cebolla pochada, la calabaza un poco cocida, y las espinacas y los piñones listos para el risotto perfecto me he dado cuenta de que solo tenía arroz basmati. Así que he abortado misión y he rescatado unos garbanzo cocidos el otro día y los he salteado con basmati y espinacas, y he aliñado con sumak y zumo de limón. Grata sorpresa.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Un pueblo cerca del mío se ha blindado. Me parece genial. Pero me da miedo pensar cuándo volveré a pisar el mío.

Me ha cabreado: Intentar a conciencia dormir una siesta porque estaba doblada y no conseguirlo.

Me ha alegrado: Un vídeo de una amiga con música a tope en su oficina, porque es la única persona.

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx? Estaría de vinos con 4 primas y mi madre, empezando un finde de celebración de cumpleaños. Y estaríamos acampadas entre la casa de un colega que también vive en Poble Sec y mi casa.

Foto o vídeo del día 20: Es el pueblo de una buena amiga, Stavrochori, en el norte de Grecia, esta mañana (rompiendo estereotipos, Grecia no tiene siempre fondo azul y casa blancas). Hemos estado poniéndonos al día con todos los temas. Íbamos a vernos en junio porque yo iba a pasar un mes en Atenas. Y ella va a tener una niña en junio, que ya no nacerá en Atenas, sino en el hospital más cercano al pueblo. Y, sobre todo, mi griego está muy oxidado.