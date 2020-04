Conocidxs con coronavirus: 1

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

¿Y espiritualmente? Empiezan a venir las ganas de salir. Pero más o menos bieeeeen.

¿Te has duchado? Siiiiiii. Ha sido una ducha feliz, después explico por qué.

¿Has salido de casa? Hoy ha sido día de súper. Ahora hago yo la compra y mi madre necesitaba pechuga de pollo porque soy la única vegana en casa. He tenido un momento muy crítico al coger el pollito. Casi lloro, sí. I don’t want to talk more about it.

Pelis o series que has visto: A ver. No es recomendable. Me da un poco de vergüenza. Pero es que mi madre se engancha a todas las series que anuncian en Netflix y, joder, son de consumo fácil y rápido y yo también caigo, ¿vale? Total, que estamos viéndonos La casa de papel. Pero eso no es lo peor. Es que encima estamos bebiendo Estrella Galícia, o sea, encima nos dejamos persuadir totalmente por la publicidad de la serie. En plan, todo mal. Pero bueno, está siendo divertido la verdad.

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: Ay Dios mío, este podcast de La Ruina. Lo escuché anoche y ya había respondido a la encuesta, pero vale tanto la pena. Qué risa por favor. ¡GEMMA, QUE LO ESCUCHES!

Comida casera… Ayyyy hoy me he cocinado una hamburguesa vegana nueva que casi me muero de lo rica que estaba. Se llama Next Leve y la tenían en el Lidl. Si tenéis ocasión de probarla, do it. Real que es Next Level (el chistaco).

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: ¿Estreno de La Casa de Papel? Lol

Me ha cabreado: Nada, ueee. Como se nota que se está yendo la 📏.

Me ha alegrado: AY. UNA COSA QUE ME HA HECHO MUCHA ILUSIÓN. Desde que me ha pasado estoy pensando en escribirla aquí. Algunxs ya lo sabíais, pero estoy montando un festival. En los tiempos que corren, sí. Pues hoy, nos ha confirmado una artista que es demasiado guay. No me lo creo. De verdad, no me lo creo. Además ha dicho que le hacía mucha ilusión participar. En fin. Long story. Pero ¡qué alegría! 🥺

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx? Ahora mismo, estaría celebrando con Verito lo del festi. Verito es la compi con la que estoy haciendo el festi. Pero habéis cambiado la pregunta, oye. Hoy mismo, en lugar de ahora mismo, me habría pedido unos zapatos monísimos (no de amazon), pero monísimos, que encima son de mi talla… Tengo el pie muy pequeño y eso es súper difícil, ¿vale? Pero no. Los zapatos se agotarán por otras personas a las que les den igual los repartidores, pero no seré una de ellas.

Foto o vídeo del día 20: Mainstream moment