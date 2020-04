Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien.

¿Y espiritualmente? La ansiedad en aumento al igual que mi barriga.

¿Te has duchado? Sí, hace 10 minutos

¿Has salido de casa? Sí, 2 veces, una al Ametller Origen para la compra del fin de semana y otra para comprar marranadas.

Pelis o series que has visto: Timadoras Compulsivas en Prime Video

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: The Beatles, Sigur Ros, Aerosmith…. de lo más variado

Comida casera… Lubina al horno y ahora pizza con base de coliflor y zanahoria.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Oriol Mitjà proposa als governs un pla de desconfinament gradual des del 13 d’abril.

Me ha cabreado: Mi ansiedad.

Me ha alegrado: Mañana tendremos las llaves de la azotea!

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx? Salir con Bernat y amigos a cenar, copa y fiesta.