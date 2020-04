Conocidxs con coronavirus: 8

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

¿Y espiritualmente? Esto va a días, hoy regular

¿Te has duchado? Sí

¿Has salido de casa? No

Pelis o series que has visto: Me he bajado una colección de la saga Jak and Daxter de la PS2, así que nada de series.

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: Un clásico para hoy. Full album de Mysteriis Dom Sathanas by Mayhem

Comida casera… Hoy mi madre ha preparado una quish, kiche, cuiche, achís, bueno eso, con espinacas dentro.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Hoy ha muerto Josep Maria Benet i Jornet, dramaturgo català. Hizo una masterpiece: Ventdelplà (entre muchas).

Me ha cabreado: Nada.

Me ha alegrado: Hoy he aprovechado el mediodía para limpiar y ordenar mi patio. Feel proud about it.

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx? Lunes día duro. Curro, dormir, clase, curro y ensayar.

Foto o vídeo del día 22: Haciendo scroll en mi galería he encontrado esta foto de Roberto de cuando era pequeño.