Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

¿Y espiritualmente? Llevo unos días algo confuso respecto a qué camino tomar para prepararme para el ‘después’.

¿Te has duchado? Hoy con agua más templada, empieza a hacer calor por las mañanas.

¿Has salido de casa? No.

Pelis o series que has visto: Como es tradición de lunes reciente: Last Week Tonight y Westworld (Screencrush clavó todo su análisis).

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: Hoy me he bañado en el sundae espiritual de Helado Negro.

Comida casera… Ensalada verde y pizza de burrata, rúcula y tomates secos.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: El genio de Larry David.

Me ha cabreado: Nada.

Me ha alegrado: Descubrir que mis oídos están afinados para escuchar frecuencias muy altas, como los de alguien de menos de 30 años (gracias, Víctor).

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx? Muuuucho más ejercicio. Soy un nervio y necesito caminar, correr, ir en bici… Está empezando a pesar en mi no poder hacerlo.

Foto o vídeo del día 22: Una amiga artista visual taiwanesa ha subido ese story, y le he escrito diciendo que flipaba porque estaba “en un café con animales que tiene patos!!”. Me ha contestado diciendo que eso era un filtro de AR (realidad aumentada) de Google, y que el pato es un render en 3D. Hacía días que no me sentía tan subnormal, pero al menos nos hemos reído un rato.