Conocidxs con coronavirus: 3

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

¿Y espiritualmente? Nada mal para ser lunes

¿Te has duchado? No, pero mañana sí.

¿Has salido de casa? Apenas, para el perreo y comprar kinder bueno a escondidas.

Pelis o series que has visto: Buf, no he visto NADA hoy.

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: El podcast Antihype, sobre videojuegos.

Comida casera… Tortilla de berenjena y calabacín

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Hoy apagón informativo total.

Me ha cabreado: Se me ha quemado un poco la tortilla T_T

Me ha alegrado: Que aún así estaba buena! Y que fuera el cumple de Gemma. ¡Felicidades!

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx? Ahora mismo, lo mismo… Cenar, ver algo por Netflix and chill

Foto o vídeo del día 22: Una iniciativa de Miguel Bustos para que los niños hagan su propia revista. So cute!