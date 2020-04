Conocidxs con coronavirus: 1

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

¿Y espiritualmente? Hoy me encuentro mal pero porqué estoy chunga del estómago y no ayuda.

¿Te has duchado? Siiiii

¿Has salido de casa? Nope

Pelis o series que has visto: Sigo con La Casa de Papel (que por fin está empezando a ser interesante) y Unbelievable.

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: He escuchado todas las canciones del verano de Estrella Damm (no sé por qué). Mi fav esta. ¿Qué harán este año para este verano que nos espera sin muchas aglomeraciones?

Comida casera… Hoy es el carbonara day, pero como estaba mal del estómago he comido sopa. Pero aquí os dejo la receta para hacer una buena carbonara. SIN NATA que los italianos se enfadan.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: S’ha mort la cantant turca Helin Bölek per la vaga de fam contra la repressió d’Erdogan. No sabía ni quién era Helin Bölek ni por qué estaba haciendo huelga de hambre. Aquí lo explican.

Me ha cabreado: Encontrarme mal el día de mi cumple.

Me ha alegrado: Aunque no me gustan los cumpleaños, hoy es un día en el que te das cuenta quién de verdad te importa y necesitas en tu vida. El año pasado reduje bastante mi círculo de amistades (y lo aumente a la vez porqué conocí a gente nueva), pero puedo decir en voz alta que a día de hoy no puedo estar mejor acompañada y tener los mejores amigos / familia del mundo. Thats it. Eso me ha alegrado. (La Gemma hater también es capaz de querer, eh)

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx? (he respondido a la pregunta de qué hubieras hecho hoy) Pues hubiera ido a la ofi, Niki se hubiera chivado de que era mi cumple, hubiéramos ido a comprar unos bocadillos a los iaios para celebrarlo, hubiera soplado las velas con un bocadillo de bacon con queso, por la tarde no hubiera ido a trabajar porqué es Semana Santa y la uni está cerrada, hubiera ido a birrear y después a cenar indio seguro.

Foto o vídeo del día 22: Gemma’s Starter pack. Cada año, mi amiga Euli (parece q solo tenga esta pero es amiga, compi de piso y lectora de los coronadiaries & de BCN Més en general) me hace un Starter pack. Y lo clava bastante. Ahí va.