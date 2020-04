Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

¿Y espiritualmente? Creo que estoy empezando a equilibrarme. Creo.

¿Te has duchado? No. Soy, claramente, el más guarro de todo el staff de BCN Més. Hoy me ducho.

¿Has salido de casa? Not really. Cosetes per aquí i per enllá.

Pelis o series que has visto: Pues mira, Better Call Saul acabada la 4a temporada. Y bien, pero mejor las primeras 3. En seguida pasamos a la 3a temporada de Ozark y si os digo la verdad, la acrinomia del matrimonio de los protagonistas ya se me hizo pesado en la última temporada y sigue a tope en los primeros episodios de la nueva temporada. Seguimos, pero con pocas ganas.

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: Playing Tight and Loose by Hidden Brain, o porqué algunas culturas son de seguir las normas mientras otras no lo son, para nada. Make the jump.

Comida casera… I ground coffee with some leftover herb dust in the grinder. Then I brewed it, then I drank it. And that was 10 minutes ago.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: People killing whale sharks when it turns out they might be up to 150 years old. Like leaving the elderly to die in their beds without a second thought.

Me ha cabreado: Presupuestos de algunos que son el doble de caro para el mismo servicio, sin sentido.

Me ha alegrado: I got a suntan on mah face.

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx? Just a normal Tuesday in the office.

Foto o vídeo del día 22: Needs no explanation.