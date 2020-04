Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

¿Y espiritualmente? Creo que mi espíritu se está riendo de mi mientras juega a cartas con Margarida Xirgu.

¿Te has duchado? Too much water isn’t good for your skin.

¿Has salido de casa? Salir, salir, no. Pero he hablado con amigos por zoom sentada al sol.

Pelis o series que has visto: Primeros 30 minutos de Ozark. Meh.

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: Sophie Hunger.

Comida casera… Pancakes, segunda ronda. Banana pancakes for president!

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: What happened to Africa’s ambitious green belt project?

Me ha cabreado: Tirando la basura menos frecuentemente, noto mucho más el alto volumen de plástico que genero. Y solo comprando comida…

Me ha alegrado: ¿Ya he mencionado los pancakes? Pues, zooming al sol con Victor y Angel. Y el cuco en el bosque dándolo todo.

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx? Lo mismo que hoy: intentando salvar a la prensa local e independiente.

Foto o vídeo del día 22: Joe intentando hacer una pancake L (ahora dice que quería hacer una J – I’m calling bullshit on this one)