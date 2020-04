Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

¿Y espiritualmente? Rollercoaster mood.

¿Te has duchado? Sí.

¿Has salido de casa? No.

Pelis o series que has visto: Last Week Tonight with John Oliver & The Man in the High Castle

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: Res!

Comida casera… Ensalada de quinoa, espinacas, tomates cherry y zanahoria. Y acompañada de hummus.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Este artículo.

Me ha cabreado: Mi avance con el ganchillo. Literalmente, no sé si voy a acabar los patucos en esta cuarentena (y la señora del vídeo de youtube los hace en 27 minutos).

Me ha alegrado: Día sin grandes sobresaltos. O sea, no se me ocurre nada.

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx? Habría sido un lunes normal, de oficina, de preparación para FaM, iríamos bastante a tope