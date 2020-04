Conocidxs con coronavirus: 1

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

¿Y espiritualmente? Menos ansiosa, pero ahí ahí.

¿Te has duchado? No. Quina vergonya.

¿Has salido de casa? Sí y me ha pasado de todo. En la panadería me han dicho que me de una vuelta de 10 min en lo que se hacía el pan. He aprovechado para asomarme a ver si el veterinario estaba abierto (lo tenemos en la esquina). Y 🐶 que se sabe el camino y odia ir ha conseguido soltarse y empezar a correr como si no hubiera mañana. He tenido que tirarme al suelo a cogerla. En época de COVID, yo tirándome en medio de la calle y cogiendo a 🐶 con los guantes con los que cojo el pomo del portal, el ascensor,…Un desastre vaya. Pero nos ha atendido la veterinaria y hemos conseguido el pan.

Pelis o series que has visto: La vida de Adele. ¿Te puedes creer que no la hubiese visto aún? Según mis amigas es la película con la que reafirmas que te gustan las chicas. Confirmo.

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: Por el grupo de WhatsApp de mis amigas hemos hecho un challenge de twerk con Yo perreo sola. Y ahora eso es lo único que puedo escuchar.

Comida casera… Hoy nada. Comida de mamá. Lunes de lentejas :p

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Lo de los ovnis. Dios, si nos quieres llevar, llévanos.

Me ha cabreado: Mi pobre hermana pequeña que lleva días sin salir y ya no sabe por donde sacar la energía, pobre. Pero la cosa ha mejorado y hemos hecho twerk juntas.

Me ha alegrado: Estar comunicada con la gente que quiero.

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx? Estar triste porque es lunes y los lunes suelo estar triste.

Foto o vídeo del día 22: Encontrar esta foto con Gemma del día que se quemó esperándome al sol y se le quedaron las marcas de los rotos de los pantalones durante todo el verano. Jajajajajaaj feliz cumple again amiga.