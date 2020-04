Conocidxs con coronavirus: 6

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

¿Y espiritualmente? Fatal hoy muy mal, enfadada, triste todo mal.

¿Te has duchado? No.

¿Has salido de casa? No.

Pelis o series que has visto: Vi una peli que pintaba bien Gone Girl y nop, curiosa si més no.

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: Nada de música hoy, gran fallo.

Comida casera… Nada.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: A parte de las luces y ruidos chungos en el cielo, el tema es que hoy he visto mil vídeos sobre la situación del Covid19 en Ecuador y de verdad que me he pasado gran parte del día llorando. Cabreada y muy muy triste. Nunca me había sentido tan alejada de la realidad.

Me ha cabreado: Absolutamente todo.

Me ha alegrado: Absolutamente nada.

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx? No lo tengo muy claro.