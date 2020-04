Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Noto síntomas, creo.

¿Y espiritualmente? Bien, he dado un largo e ilegal paseo para ir a buscar unas cosas con una bolsa del super. ¡Mal!

¿Te has duchado? Sí, ¡por la mañana! Aunque acabo de hacer deporte y me estoy pensando una segunda ronda.

¿Has salido de casa? Sí, la salida ilegal aunque pensándolo bien de vuelta he comprado salmón. Barcelona preciosa.

Pelis o series que has visto: Buaaa, me ha encantado Unorthodox en Netflix

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: Oasis, ahora mismo.

Comida casera… Ensalada básica y canelones de espinacas.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Ha muerto la madre de Pep Guardiola, mi ídolo.

Me ha cabreado: Hoy nada.

Me ha alegrado: Ver a Joe y Lena por Zoom, echo de menos al equipo.

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx? Salir a correr de verdad, no dar vueltas como un hamster en la azotea.

Foto o vídeo del día 22: Me ha parecido graciosa.