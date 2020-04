Conocidxs con coronavirus: 8

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

¿Y espiritualmente? Cada día con un color diferente.

¿Te has duchado? Sí.

¿Has salido de casa? No.

Pelis o series que has visto: Sigo con Jak and Daxter, voy por el segundo juego.

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: Me encanta esta interpretación por bulerías

Comida casera… Hoy he preparado unos naans de queso y perejil. Muy fácil y muy ricos. Os dejo aquí la receta.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: La corrupción SIEMPRE esta acechando.

Me ha cabreado: Nada en especial

Me ha alegrado: Hoy torneo de bádminton con mi hermano y primos. Hemos perdido. Muy risas.

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx? Me gustaría no estar en casa, pero probablemente lo estaría.

Foto o vídeo del día 23: Os dejo una foto de como han quedado los naans.