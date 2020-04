Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

¿Y espiritualmente? Hoy fuertesito. A ver mañana qué estoy más inestable que el tiempo en la Caseta Alta.

¿Te has duchado? Sí.

¿Has salido de casa? He salido a repartir botes de Mellow Sheng por el barrio y a comprar un par de cosas.

Pelis o series que has visto: La quinta temporada de Better Call Saul está espectacular. Insisto, para mi lo mejor en tv ahora mismo. De calle.

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: Hoy nada de música! No he parat, penya.

Comida casera… Ensalada de garbanzos y encurtidos y ahora procedo a cocinar un risotto de espinacas y Gorgonzola para la cena.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Esencial lectura, que a nadie se le escape!

Me ha cabreado: Cuando he ido a pagar en el súper se me ha acabado la batería del móvil y no llevaba más métodos de pago. He tenido que volver corriendo a casa a coger una tarjeta como un cutre del siglo XX.

Me ha alegrado: Que parece que ponemos algo en marcha con Lena… y hasta aquí voy a leer.

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx? Cocinar, o sea que lo mismo que me dispongo a hacer.

Foto o vídeo del día 23: Las abejas son aún más monas de lo que ya sabía.