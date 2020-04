Conocidxs con coronavirus: 4

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

¿Y espiritualmente? not so good

¿Te has duchado? fuck, no. Hoy (mañana) sin falta

¿Has salido de casa? Yup. A comprar pan para desayunar y congelar. En el Forn Santa Madrona del carrer Blai, very nice pan

Pelis o series que has visto: Hemos empezado la tercera temporada de Westworld. Muy fan de la primera, menos de la segunda. A ver que tal esta… Un detalle: Aaron Paul se le ha puesto cara de pan

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: Dua Lipa non-stop. Que discazo, coño.

Comida casera… Hemos tirado de restos one more time. Arroz con alcachofas y tortilla de berenjenas y calabacín.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Peña que estafa con la venta de muñecos de bebes hiperealistas. Te tienes que reir.

Me ha cabreado: Más que cabreado, triste. Mi abuela ha dado positivo en coronavirus. 86 años tiene la señora y esta en Logroño aislada en la habitación de una residencia. En fin…

Me ha alegrado: Boris Johnson esta malito por coronavirus. Yay!

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx? Ir a mi cafetería favorita a comer un bocadillo, beber una cocacola zero y leer el periódico. Soy un señor mayor.

Foto o vídeo del día 23: Mis sobrinas en Tarragona :) Puro amor