Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

¿Y espiritualmente? Dark day, yesterday. Dark day.

¿Te has duchado? Sí. Porque si no, so much darkness.

¿Has salido de casa? Went on a killing spree (zarzamora).

Pelis o series que has visto: Ozark, 3a temporada, sigue sin impresionar mucho.

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado:

Comida casera… Too dark for culinary creation.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Gran comeback de Teresa Bir a las páginas de BCN Més ;-)

Me ha cabreado: 99% de to-do.

Me ha alegrado: Ver a la cara de Lena emocionada con su idea para la campaña (top secret).

Foto o vídeo del día 23: http://foodforgoodbcn.org/