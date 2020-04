Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

¿Y espiritualmente? Entusiasmada.

¿Te has duchado? Sí.

¿Has salido de casa? No.

Pelis o series que has visto: Ozark, segundo episodio. No me convence todavía.

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: Esto

Comida casera… En cuanto a comida, creo que ha sido el peor día desde el comienzo de la cuarentena.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Manuel Castells: “Enfrentamos desunidos la más grave amenaza que ha tenido la humanidad”

Me ha cabreado: Que Joe ha usado el molinillo de café para triturar maría. El café ya no sabe igual como antes…

Me ha alegrado: He tenido una buena idea, creo.

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx? Nada especial. Beber café malo de la ofi en vez de café con maría…