Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

¿Y espiritualmente? Tranquila, bien.

¿Te has duchado? Sí.

¿Has salido de casa? No.

Pelis o series que has visto: He visto la presentación online en FB e IG de la revista 5W en la que participaron varios de los fundadores y periodistas. Súper interesante. No pueden enviar la nueva revista, la 5a, y de momento está disponible online.

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: Nop, res.

Comida casera… Judías verdes con patata en salsa de tomate. Y una kotfa de cordero del encargo recién llegado de carne buena y eco de Pirineu en Boca.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Bastante incomunicada hoy.

Me ha cabreado: Los grupos de whatsapp descontrolados y la gente sin filtro.

Me ha alegrado: Los IG stories de mis primas y sus dos niñas pequeñas, en los que pretendían procesionar encima de una silla a) una figurita de Star Wars y b) un “mi pequeño pony”

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx? Estaba barajando varias cosas para semana santa, entre Andalucía, Argovejo y Nápoles. No sé qué habría caído al final.

Foto o vídeo del día 20: Se me han acabado las cosas ricas de León, así que he optado por el Pirineo. Entregado en mi casa. Yes. Además de carnaca rica.