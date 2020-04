Conocidxs con coronavirus: 1

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

¿Y espiritualmente? Definitivamente menos ansiosa. Bien.

¿Te has duchado? YES! No es tan difícil, equipo. Venga, vosotros también podéis.

¿Has salido de casa? He ido al súper para toda la semana. Express porque no sabía que ahora cerraban a las 19h. Me he dejado las palomitas… No sé qué será de nosotras esta semana. Es nuestra cena 3/7días.

Pelis o series que has visto: Estoy con mucho mono de volver a ver Roma, pero es tan larga que siempre se me hace tarde para verla.

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: AJAJJA ¿os dije que mis amigas y yo nos habíamos marcado el #yoperreosolachallenge por whtasapp? Pues ayer monté todos los vídeos y ahora lo podéis ver en mi IG. Es buenísimo ¿o no? Espero vuestro feedback, sinceramente.

Comida casera… Me he hecho un bocata con la Next Level (la hamburguesa vegana que recomendé hace un par de días). Bua. Me estoy dando cuenta de que es lo único que he comido en todo el día. ¿Qué me pasa?

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: La lunita llena de abril. Es hoy, creo.

Me ha cabreado: La simple idea del “aprobado general”. ¿Es una broma? No me hagáis ni hablar de ello porque me pongo súper nerviosa. 😤

Me ha alegrado: Un mail de mi crush. (Nunca pensé escribir esto).

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx? Hacer el #YoPerreoSolaChallenge en persona. ¿He dicho ya que he hecho un challenge? jajajjaa Lo siento.

Foto o vídeo del día 23: EL CHALLENGE.