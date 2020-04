Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

¿Y espiritualmente? Mmm… Llevo 2 Voll Damm, ¿qué te parece?

¿Te has duchado? Creo que sí…. Al mediodía.

¿Has salido de casa? Si, un pringado. A las 19 cerraban el Mercadona y no me han dejado pasar.

Pelis o series que has visto: Ayer por la noche vimos El Silencio de los Corderos. Peliculón!

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: Mi novia bailando videos de Youtube, Shakira, Britney Spears, Katie Perry.

Comida casera… Salmón al horno con boniato.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Acusan a Espejo Público de manipular a un científico para vincular el 8M con el coronavirus.

Me ha cabreado: Que me he quedao sin cereales para mañana.

Me ha alegrado: Tengo un pedazo regalo para mi novia que cumple el 17. Aunque estoy en números rojos….

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx? QUIERO CROQUETAS!!!!

Foto o vídeo del día 23: