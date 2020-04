Conocidxs con coronavirus: 8

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

¿Y espiritualmente? Hoy he estado bastante animado.

¿Te has duchado? Sí.

¿Has salido de casa? No.

Pelis o series que has visto: Ya estoy a punto de acabar la saga de Jak and Daxter, la verdad es que estos juegos de PS2 que de peque se hacían más difíciles, ahora te los pasas en hora y media.

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: The Notorious BIG

Comida casera… Hoy ha cocinado mi madre, judías con patatas y pavo con verduras al vapor.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Pues hoy si que he estado navegando un buen rato pero no he visto nada relevante que no fuese about corona.

Me ha cabreado: Que Roberto no me reconoce fuera de casa.

Me ha alegrado: Oscar me ha dado una clase online de Ableton.

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx? Seguramente estaría por Barna refugiado.

Foto o vídeo del día 24: Roberto despertándome de la siesta en la hamaca.