Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

¿Y espiritualmente? Hoy me parecía oír en mi cabeza la música de Benny Hill todo el día, en ese plan.

¿Te has duchado? Seee

¿Has salido de casa? Solo al portal a bajar la comida que hemos preparado para Healthwarriors.

Pelis o series que has visto: Devs (que se está estirando un poco y pierde fuelle) y Dave (que sigue siendo una revelación – viva Lil’Dickie!).

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: Hoy solo música clásica, para contrarrestar el caos en mi cabeza.

Comida casera… Onigirazu (sándwich de arroz japonés) de kimchi y atún. Y para cenar vichyssoise.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Lo siento, hoy cero noticias al margen de lo que ya sabéis todos.

Me ha cabreado: Nada, pequeñas frustraciones pero nada.

Me ha alegrado: Que parece que arrancamos campaña para salvar este proyecto con una idea bonita de Lena.

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx? Beber, para qué voy a mentir. Hoy bebería mucho (pero no lo hago porque si no lo quemo eso es veneno).

Foto o vídeo del día 24: Los onigirazu!