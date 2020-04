Conocidxs con coronavirus: 4

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

¿Y espiritualmente? Hoy más animado. Hemos desayunado al sol, he leído un poco y me he quedado dormido al instante.

¿Te has duchado? De hoy no pasa.

¿Has salido de casa? Sí, pero no me acostumbro a los nuevos horarios de los supers y me lo encuentro todo cerrado :(

Pelis o series que has visto: Seguimos con Westworld. Si os mola el anime, la última peli de One Piece esta guaper.

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: Playlists randoms de música para currar y mi selección de podcasts para pasear: Crims, Antihype, Checkpoint, Todopoderosos, los Hermanos podcast….

Comida casera… Crema de calabaza. Pero lo fuerte se viene estos días: pad thai

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Sanders se retira :(. Por un lado me sabe mal, por el otro pienso que coño me importa a mi lo que pase en EEUU, pero bueno.

Me ha cabreado: El temita cultural. Nada de ayudas o medidas por parte del Gobierno. Y en cuanto al Sant Jordi, la única recomendación es que se haga virtual y que ya se repartirán los libros cuando se pueda. Bullshit.

Me ha alegrado: Trabajar en la campaña “Buy a word” para la revista. Más en breve.

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx? Buscar algo que ponerme de musiquita para currar con energía.

Foto o vídeo del día 24: Pequeñas alegrías que te da twitter.