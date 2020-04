Conocidxs con coronavirus: 1

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

¿Y espiritualmente? Bien, bien.. creo que voy mejorando.

¿Te has duchado? Siiii

¿Has salido de casa? Nope, pero mi vecino estaba cortando el césped de su jardín y adivinad quién es alérgica a eso. YO. Soy alérgica al olor que desprende el césped recién cortado. 🙃

Pelis o series que has visto: Sigo con Unbelievable pero he encontrado un hilo en Twitter que recomienda pelis de terror psicológico tipo Get out.

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: Bua, hoy me he pasado por el top 50 de España y es puro reggaetón (no sé cómo se escribe) y lo peor (o mejor) es que no conocía casi ninguna canción. Os dejo con Off Monsters and Men & Russian Red

Comida casera… Ahora para cenar (don’t know if it’s a good idea) haré lasaña bolognesa siguiendo esta receta. Pero le pondré menos verduritas. Ya os contaré que tal.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Os dejo con una entrevista a Ana M. Bofarull, cineasta tarragonina que ahora mismo está con su tercera película Sinjar y ha viajado hasta el Kurdistán iraquí para grabar-la. 100% recomendable. Y me da bastante rabia estar tan out de problemas que pasan en territorio kurdo. Es que no sé nada, eh. Pero nada. No sabia ni que el Kurdistan formaba parte de 4 países: Turquía, Irán, Iraq y Siria.

Me ha cabreado: Nada.

Me ha alegrado: No es que me haya alegrado, pero me hace gracia cuando hay cosas que me definen tan bien. Hoy no paraba de quejarme con mi hermano y me ha dicho “Espera, que et passo un video que et defineix”. Aquí lo tenéis.

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx? ¿Miércoles? Pues en casa con mis xupicompis de piso.

Foto o vídeo del día 23: Pues ahí va una captura de pantalla de la conversación con mi hermano. Incluye una recomendación de serie por parte suya, un intento de vacilada por parte mía y cómo me termina hundiendo él. Espero que no sea así. jejeje