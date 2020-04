Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

¿Y espiritualmente? Mejor que ayer. Mejor que ayer.

¿Te has duchado? No :-(

¿Has salido de casa? Nope

Pelis o series que has visto: I mean, Encino Man.

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: Hasta los podcasts están ya 100% Covid-19. Es difícil buscar algo diferente. Puedo poner un video de youtube?

Comida casera… Ayer hice un arroz frito “algo” asiatico (mejor no definir más). Fue una marca de arroz de mierda y os digo, se nota taaaaannnnnttoooooo un arroz de mierda.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: This shit! More details coming below.

Me ha cabreado: Que la humanidad se ha fiado tan, pero tan poco del poder de la naturaleza que no hemos descubierto esta enzima antes.

Me ha alegrado: Que hemos descubierto esta enzima.

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx? I mean, it’s pretty summed up here.

Foto o vídeo del día 24: Plantitasssssss.