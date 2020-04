Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

¿Y espiritualmente? De buen humor, de verdad. Me sorprende.

¿Te has duchado? Neeeee

¿Has salido de casa? Sí, para mirar como crecen las plantitas del jardín. ¡Están a tope!

Pelis o series que has visto: Res. Y me gusta.

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: Nada. He hablado mucho con el equipo y después silencio para concentrarme. Oh, espera, un poco de Al Green por la noche.

Comida casera… Joe ha cocinado – un plato de arroz con verduras muy bueno. ¡Gracias Joe!

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Cuando medios (y hay muchos) comparan esta crisis con la segunda guerra mundial me entra mucha rabia.

Me ha cabreado: Que me queda mucha contabilidad todavía.

Me ha alegrado: Que hemos acumulado mucho IVA negativo. MUUUUUCHO.

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx? Reirme de los conejitos de chocolate en los súpers que se parecen mucho a los Santa Claus de navidad.