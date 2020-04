Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

¿Y espiritualmente? Meh. Si no hago ejercicio al final del día estoy cabreada.

¿Te has duchado? No.

¿Has salido de casa? No.

Pelis o series que has visto: The Man in the High Castle.

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: Nop.

Comida casera… Reciclaje de restos, judías verdes, quinoa, y un bistec de vedella muy yummy.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Coronavirus could turn back the clock 30 years on global poverty

Me ha cabreado: Yo misma.

Me ha alegrado: Hablar con gente, familia y amigos.

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx? Estaría contenta ante unos días sin mucho que hacer (ja!)

Foto o vídeo del día 24: Sorry, estoy poco documentativa…