Conocidxs con coronavirus: 1

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

¿Y espiritualmente? Depende del momento del día. Pero ahora me pillas bailando.

¿Te has duchado? Estamos con 🐶, luego voy yo.

¿Has salido de casa? He ido al veterinario a por la comida y medicación de 🐶. Hoy no se ha escapado. La he engañado yendo por otro camino. He tenido que esperar 10 min bajo el sol porque solo podemos entrar de 1 en 1. Ni tan mal.

Pelis o series que has visto: Voy a verme una que me han recomendado, mañana os cuento, que ahora no me acuerdo del nombre. Pero, una cosa, que han puesto CLIMAX en FILMIN. O sea, cedo mi cuenta solo para que la veáis y la comentemos luego. POR FA. Se encuentra en la categoría “De las mejores pelis de la década” de FILMIN y yo no lo desmentiría.

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: Hoy he estado limpiando las “Canciones que te gustan” de Spotify y me he reencontrado con 2 temazos. Uno el que estoy bailando hoy “Casio” de Jungle y otro, muy random, “Ser músico” de Antílopez.

Comida casera… Espaguetis con salsa de tomaquet casera.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Obvio esto. Creuem els dits 🤞

Me ha cabreado: Joe borrándome todos los eventos que subí ayer. No te voy a mentir.

Me ha alegrado: Un mail de la artista que nos confirmó que participaría en nuestro festival, otra vez, mostrando su entusiasmo. Jope. 🥺

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx? Darme cuenta de que ayer no me tomé la b12 y tomármela ahora, tal y como me ha pasado ahora.

Foto o vídeo del día 24: Me he colado en una clase de dirección de otro “cole”.