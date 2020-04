Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Noto simptomas, creo.

¿Y espiritualmente? Hoy me he pillado un momento de bajonazo de ansiedad, pero ahora estoy bien.

¿Te has duchado? Sí, por la mañana, antes de ponerme a trabajar.

¿Has salido de casa? Sí, he ido a mi casa que está a 2 calles a ver si todo estaba ok, coger un par de cosas y pasarme por el super a buscar alimentos.

Pelis o series que has visto: Ayer, continuando con los clásicos (el lunes vimos el Silencio de los Corderos) vimos La Vida es Bella. Hoy toca Pulp Fiction.

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: The Tallest Man On Earth

Comida casera… Ufffff…. Macarrones con carne picada… ya ayer nos llego una paellera eléctrica para cocinar en la terraza.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Grandes retenciones en Madrid por los controles especiales de Semana Santa.

Me ha cabreado: La noticia de arriba. 👆

Me ha alegrado: Mañana llega la Nintendo Wii de Ander desde Donosti.

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx? Me iría al Tandoor a comer hindu!

Foto o vídeo del día 24: Salida Semana Santa Madrid hoy a primera hora de la tarde.