Conocidxs con coronavirus: 8

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien.

¿Y espiritualmente? Con muchas ganas de salir y hacer cosas.

¿Te has duchado? Hace nada.

¿Has salido de casa? Hoy no.

Pelis o series que has visto: Últimamente he estado viendo los capítulos de Clandestino en DMAX. Muy recomendable, David Beriain excelente como periodista, se mete en todos lados.

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: Esta semana me he enterado de que Expel The Grace, banda amiga, va a disolverse :( Os dejo un tema de su último álbum.

Comida casera… Ayer cociné lasaña tradicional italiana siguiendo esta receta.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: El mercado del arte entra en la UCI.

Me ha cabreado: Nada, intento evitar lo negativo.

Me ha alegrado: Me he pasado el juego entero de Jak and Daxter.

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx? Mítica comida de día de la mona en casa de mis abuelos con la familia.

Foto o vídeo del día 29: Mis tíos me han traído la mona (esto es solo el trozo que no me comí).