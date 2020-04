Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien

¿Y espiritualmente? Con mi sabiduría de 39 años dejadme contaros una cosa: una vida de hace cada día.

¿Te has duchado? Sí. Trimmed ye olde beard, too.

¿Has salido de casa? Con el día gris y mojado? Nooooo.

Pelis o series que has visto: Después de Better Call Saul, entro directamente en Breaking Bad. Llevo 4 episodios. Y ya he reconocido a Ken y a Tuco. ¿Cuándo sale Mike? ¿Y Gus Fring??

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: A classic of epic proportions. Epic.

Comida casera… Ayer hice un mutabbal con waaaaaay demasiado ajo. Pero, way, güey. Y una salsa (mexicana) para los últimos totopos en todo el Esclat. ¿Qué pasa? ¿De repente Catalunya figured out chips and salsa?

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Me pasaron esto por Facebook. O-JA-LÁ.

Me ha cabreado: Se ha muerto la abuela de un amigo en una residencia en Fort Pienc.

Me ha alegrado: This is what a president that occasionally stops to think looks like.

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx? Tomar un café en una terraza al sol con el día primaveral que hacer, joeeeee.

Foto o vídeo del día 29: He aprendido estas tres frases después de colgar esta foto en Facebook 👇

Cielo empedrado, suelo mojado.

Al cel cabretes al terra pastetes.

Borreguitos en el cielo, charquitos en el suelo.