Conocidxs con coronavirus: 1

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Estoy bien.

¿Y espiritualmente? Bueno. Ahí. Ha muerto una conocida bastante cercana de la familia. Ha sido bastante meh.

¿Te has duchado? Sí.

¿Has salido de casa? No.

Pelis o series que has visto: Sigo con The Man in the High Castle, y alterno con Trevor Noah, John Oliver, noticias y hoy voy a empezar Unorthodox que es cortita y se está llevando muy buena crítica, a ver qué tal.

Canciones, grupos o podcasts que has escuchado: He escuchado dos directos de Pearl Jam con los auriculares inalámbricos a todo lo que daban mientras pasaba el aspirador y limpiaba la casa.

Comida casera… He tirado de sobras para comer, garbanzos con bacalao y un wrap de verduras al horno con salsa de tomates secos y rúcola. Y para cenar he hecho porrusalda. He cocinado mucho estos días, por ejemplo este banana bread y estas hamburguesas de garbanzos.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Se están quemando las cercanías de Chernobyl.

Me ha cabreado: La incertidumbre. Hablar con un colega y no tener nada que contarnos, y no poder hablar del futuro porque quién sabe qué, cuándo y cómo.

Me ha alegrado: Desayunar con mi amiga Carmen, que hoy es su cumple, y morirnos de la risa con las historias de su madre, que se graba audios cantando y los manda a todo el mundo…. “Quién me presta una escalera, para subir al madero… No sé la prestéis, por Dios!” :D

¿Qué harías ahora mismo si no estuvieras confinadx? Estaríamos planeando un evento de plantas muy guay. Y acabaríamos de volver a la ofi después de unos días de desconexión.

Foto o vídeo del día 29: Mi merienda de estos días. Hacía que no merendaba desde que veía Barrio Sésamo.