Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Noto simptomas, creo. Sigo como ayer, y empeorando. ¿Cuál era el número para llamar si tienes los síntomas del bicho? :(

¿Y mentalmente? De bajona

¿Te has duchado? Sí

¿Has salido de casa? Si, a por unos Cheetos de primera necesidad.

Rollos de papel higiénico que te quedan: 2

Pelis o series que has visto: La vida moderna.

Canciones o grupos que has escuchado: Devuelveme la vida que me las quitao

Comida casera… Yatekomo

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: No sé.

Me ha cabreado: La gente aún acapara el papel de váter. Me estoy empezando a preocupar. A mi solo me quedan dos.

Me ha alegrado: Flan de la iaia.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Ir al monte.