Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Bien

¿Y mentalmente? Exhausto, la verdad.

¿Te has duchado? Sí

¿Has salido de casa? 10 minutos a por agua y un disco duro (en los cuales he visto 6 obras en marcha, 1 de ellas el Mercat Municipal de l’Abadaceria… WHAT???)

Rollos de papel higiénico que te quedan: 24

Pelis o series que has visto: Brooklyn Nine-Nine

Canciones o grupos que has escuchado: Esta playlist: https://open.spotify.com/playlist/3lB1WuEXB9gg9IN0qjdPE5?si=uVmex99STwamEUHTWaYYcg

Comida casera… He ayudado a mi chica a preparar arroz con col china, zanahoria y lomo.

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: https://www.theguardian.com/world/2020/mar/17/china-to-expel-more-us-journalists-in-latest-tit-for-tat-move

Me ha cabreado: Las lamentables prestaciones de ayuda para autónomos tanto del Gobierno como la Generalitat. Una miseria diseñada para aparentar pero que no hará prácticamente nada para ayudarnos a la mayoría.

Me ha alegrado: Me han ofrecido un proyecto de trabajo para la segunda mitad del año que es muy motivador y prometedor. Lo aprecio especialmente en estos momentos.

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Salir a cenar con unos amigos, moverme en bici por la ciudad.