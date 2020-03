Conocidxs con coronavirus: 0

¿Físicamente, cómo de corona-enfermo te encuentras? Noto simptomas, creo.

¿Y mentalmente? Atareado pensando como seguir desarrollando proyectos culturales.

¿Te has duchado? Not yet

¿Has salido de casa? Yes.

Rollos de papel higiénico que te quedan: 5

Pelis o series que has visto: Joh, hoy ninguna :(

Canciones o grupos que has escuchado: Persona 4 & 5 original soundtracks

Comida casera… ¿Tostar pan cuenta como cocinar?

Noticias que no deberían pasar desapercibidas: Ayudas a autónomos, a empresas, pymes, se pospone sant jordi…

Me ha cabreado: Casi se escapa Tilde!

Me ha alegrado: Ver a Tilde jugar con otros perros :)

¿Qué habrías hecho hoy si no estuvieras confinadx? Entrenar basket